Cuando buscas ahorrar y no gastar mucho dinero, especialmente en temporada de fiestas, una buena opción es acudir a los famosos mercados de segunda mano. Por ejemplo, en la ciudad de Lima (Perú), existen, al menos, 15 zonas las que se acumulan los populares ‘cachineros’ para vender artículos usados o reparados a precios baratos.

Ese es el caso del ‘influencer’ Juanma, quien visitó la ‘cachina’ ubicada en Lima Norte y grabó toda su experiencia. “Hemos llegado y el reto es con 100 soles (25 dólares) ver cuántas cosas que necesitamos podemos comprar”, empezó diciendo el creador de contenido, cuyo video se publicó hace algunos meses desde su cuenta de YouTube llamada Dilo Nomas.

Como se pudo apreciar en la grabación, Juanma aprovechó el recorrido para adquirir un muñeco de Dragon Ball Z, el cual tenía un costo de 10 soles. A pesar de la oferta bastante accesible, el ‘youtuber’ quiso regatear el precio del artículo.

Épica respuesta

“¿5 soles no señora?”, le dijo a la vendedora peruana. “10 soles”, contestó la mujer. El joven insistió y le ofreció 8 soles por la figura de Dragon Ball. Sin embargo, la comerciante respondió de forma insólita: “Ya ves, para qué me dices eso. Todavía estás que me grabas. ¡Eres tacaño, duro para pagar!”.

Mira aquí el video viral

Para calmar la situación, el protagonista soltó algunas carcajadas y compró el pequeño muñeco. Eso no fue todo, pues el divertido momento se viralizó en las últimas horas y el propio Juanma decidió compartirlo también en la plataforma de TikTok.

Hilarantes comentarios

En cuanto a las reacciones, los usuarios relataron experiencias experiencias y aplaudieron la simpática respuesta de la vendedora. “Más fría la doña”, indicó un internauta. “Buena estrategia la risa para que la señora no reniegue y sepa que es una broma”, apuntó otro.

