A las gatas, sobre todo si son primerizas, les cuesta mucho alejarse de sus crías así sea solo un par de segundos y claro ejemplo de ello se puede ver en el siguiente video viral. Una joven intentó grabar un TikTok con una cría, pero esto a su ‘madre’ no le pareció y se lo hizo saber de una forma muy peculiar. Usuarios no tardaron en reaccionar a las divertidas imágenes.

Tal y como se observa en un video compartido por la usuaria Gabriela (@gabbriela0108), la joven aprovechó el descuido de una gata para tomar ‘prestado’ —por decirlo así— a su cría con el objetivo de grabar un simple video de TikTok.

La fémina pensó que nada malo ocurriría al tratarse de un clip de unos cuantos segundos, pero no contó que su ‘madre’ tendría una curiosa reacción. ¿De qué tipo? Una cara de ‘pocos amigos’ y esto se ve reflejado al tocarle la pierna para que baje a su cría.

Ante ello, la usuaria lo bajó de inmediato y le ofreció unas disculpas por agarrarlo sin su permiso. Esta peculiar escena fue registrada en video y subido posteriormente a TikTok, donde suma 3.7 millones de reproducciones y 464 mil ‘likes’ desde el 1 de mayo.

Como era de esperarse, usuarios no tardaron mucho en reaccionar a las imágenes y se pronunciaron sobre el peculiar hecho. “Es que aún es menor de edad y no quiere exponerlo a las redes”, “Karen, mi hijo es anónimo y no puedes sacar imágenes”, “La mamá quiere comisión de TikTok”, son algunos de los divertidos comentarios que se logran leer.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.