Una joven de España decidió utilizar sus redes sociales para hablar sobre el lado oscuro de la industria de las agencias de modelos. Su revelación, compartida en un video de TikTok, se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Tatiana Kaer (@tatianakaer) empezó diciendo que algunas empresas de imagen reciben mensajes de “hombres con mucho dinero que escriben para preguntar qué chicas tienen”. Debido a ello, algunas agencias piden videos de presentación en donde las modelos muestran su cuerpo en bikini.

“Las agencias pasan los videos y las fotos, y los hombres escogen las chicas que les gustan”, señaló la creadora de contenido. Asimismo, la joven dio a conocer que, cuando un cliente escoge a alguien, la agencia se contacta con ella para hacerle la respectiva propuesta.

“Les dicen si quieren ir a Arabia Saudí, si quieren ir a México... a donde sea”, señala Tatiana, quien compartió más detalles sobre este tipo de ofrecimientos.

Según su testimonio, la modelo puede recibir una oferta laboral en la que debe pasar cinco días en México, recibiendo 2.000 euros al día, lo que incluye viaje y hotel pagado.

“Todo esto, aparentemente, a cambio de ser imagen, acudir a las fiestas que hagan, ir a la MET Gala, y simplemente estar ahí y ser guapa”, añade.

Aunque las agencias le aseguran a las chicas que el trato es solamente por compañía, suelen producirse todo tipo de propuestas al estar en el lugar indicado. “Si los dos quisierais, el hombre te ofrecería X dinero y luego tú de ahí puedes aceptar o rechazar”, reveló la española.

Su relato, además de volverse viral, generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios. Cientos de ellos acudieron a la sección de comentarios para compartir sus opiniones.

“No vayas nunca, el dinero no vale nada en comparación con lo que vas a perder. Lo he vivido de cerca, muy de cerca”; “mientras sea voluntario y consensuado lo que hagan no problem”; “pues no veo nada raro”; todo eso lo vi en una serie brasileña que se llama verdades secretas”, escribieron las personas.

Qué se necesita para ser modelo

Para convertirse en modelo, se requiere una combinación de atributos físicos, mentalidad y habilidades. La apariencia desempeña un papel crucial ya que las agencias de modelos buscan una altura mínima, proporciones equilibradas, una piel impecable y una presencia atractiva. Mantener una figura adecuada y una buena salud es esencial. La versatilidad en términos de estilos de moda y la capacidad de adaptarse a diferentes roles son importantes.

Además de la apariencia, la confianza y la personalidad son fundamentales. Los modelos deben ser seguros, tener una actitud profesional y ser capaces de trabajar en equipo. La comunicación y la habilidad para seguir instrucciones son esenciales para colaborar eficazmente con fotógrafos, diseñadores y equipos de producción.

