Hay mujeres que no desean convertirse en madres. Tal es el caso de Olivia Downs, una joven de 22 años que al parecer vive en Estados Unidos (USA). Ella ha llamado la atención en TikTok porque reveló la reacción que tuvo una ginecóloga cuando le pidió que le ligara las trompas.

La chica de esta historia publicó un video en su cuenta (@lvdwns) de dicha red social donde recreó la conversación que mantuvo con la profesional de la salud. “Hola, señora ginecóloga, mi nombre es Olivia”, comenzó diciendo en el clip.

“Nunca quiero tener hijos, he tenido esto en mente desde que tenía la edad suficiente para pensar en el concepto, ¿puedo ligarme las trompas?”, manifestó después. “No, es permanente”, aseguró que le dijo la ginecóloga.

Olivia, en ese momento, le indicó que sí sabía que era permanente y que, a pesar de ello, quería eso. “Bueno, es posible que conozcas al señor correcto y cambies de opinión”, le contestó la doctora. “No, eso no está en mi plan”, sostuvo la joven. “No está en mi plan de cinco años, no está en mi plan de diez años, mi plan de 50 años, no quiero eso”, añadió.

Sin embargo, la ginecóloga continuó insistiendo en que era permanente y que podría cambiar de opinión, razón por la cual le dio un folleto sobre cómo ponerse un DIU (un dispositivo intrauterino). De acuerdo a The Sun, Olivia dijo que no quería nada de eso, ya que puede generar sangrado y calambres durante tres meses.

Muchos usuarios no dudaron en apoyar a la joven, ya que recalcaron que es adulta y está decidiendo sobre su cuerpo. Además, criticaron a la ginecóloga porque consideraron que no debió actuar de esa manera.

