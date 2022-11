En estos tiempo difíciles, el estudiante Gael Alejandro (@_gaelalejandro) empezó un negocio dentro de su universidad para generar ingresos económicos extras. Mediante la plataforma de TikTok, él grabó toda su ‘aventura’ como vendedor de dulces y el video ya se hizo viral.

Según explicó el protagonista, invirtió mil 200 pesos mexicanos (60 dólares americanos) para iniciar su emprendimiento.“(El lunes) juntamos 590 pesos y ahorramos 200″, comentó el muchacho, cuyo clip alcanzó el medio millón de reproducciones.

Ahí no acaba la cosa, pues el martes recaudó “404 pesos. No tuve tanto tiempo de salir a vender pero todo es ganancia. Vamos a ahorrar 100 pesitos”. Tras estos días, Gael informó que “se me terminaron bastante las papas, nada más me quedan 2, me vi con la necesidad de invertir 600 pesos”.

Cuándo dinero ganó

Ante la buena respuesta del público, el muchacho siguió vendiendo y consiguió ganar 2 mil 200 pesos (112 dólares americanos) durante una semana. “Con esto fue lo que terminamos, aquí son 2 mil pesos (en billetes) y aquí son 220 (en monedas). No fue la mejor semana, pero recordemos que empezamos con mil 200 pesitos y todo es ganancia”, explicó el universitario.

Halagos en redes

En apenas unas horas, el relato de @_gaelalejandro acumuló un sinfín de comentarios y más de 140 mil “me gusta”. Algunos internautas felicitaron al joven por su ingeniosa idea. “Esas son ganas de salir adelante”, señaló un cibernauta.

Mientras que otras personas aprovecharon y contaron experiencias similares: “Yo vendía en la primaria y la señora de la cooperativa me puso dedo porque le robaba clientes”.

