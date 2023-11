El primer día de trabajo es un momento lleno de emociones y expectativas, pero para una joven recién incorporada al mundo laboral, esta fecha se convirtió en una experiencia abrumadora que la llevó a romper en llanto.

La usuaria, identificada en TikTok como Ornela (@ornela.cabezasss), publicó un video en donde expresa su frustración tras no sentirse preparada para enfrentar los desafíos de la vida profesional.

“Resulta que hoy fue mi primer día laboral. Hace dos semanas acabo de salir de la universidad y para mi ha sido muy frustrante”, empezó diciendo. “Creo que no estoy preparada para trabajar”.

En su relato, la chica se queja de la hora en que termina su turno (casi a las 6pm), ya que demora dos horas en regresar a su casa, lo que le deja con poco tiempo para hacer otras cosas. “Es super frustrante porque no puedes contestarle a nadie el teléfono por estar trabajando”, agregó.

Adicionalmente, Ornela se quejó entre lágrimas del tiempo que le dan sus supervisores para almorzar: una hora. “Han sido las 8 horas más estresantes de mi vida”, concluyó.

El relato de la joven se viralizó y generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Cabe agregar que, mientras algunos dudaron de la veracidad de su testimonio ya que la chica describe su perfil como “Actuaciones sarcásticas de lo que vive el mundo hoy”, otros expresaron su desconcierto por su falta de compromiso al ingresar al mundo laboral.

“Este es el mundo real, la gente piensa que la plata cae del cielo”, “Es un chiste, ¿Cierto?”, “Jajaja ustedes no comprenden. Tenían que ser 3 horas de almuerzo con novela y siesta. Y debía salir a las 3 PM”, “¿A quién no le alcanza una hora para almorzar? Yo almuerzo en 15 minutos”, “Y lo peor es que cuando cobres tu sueldo, después de tanto sacrificio y que no te alcance para pagar todo”, escribieron las personas.

¿Cómo llamar la atención de una empresa que busca empleados?

Para llamar la atención de una empresa que busca empleados, es fundamental destacar entre los solicitantes. Comienza por crear un currículum y carta de presentación impactantes que resalten tus habilidades y logros relacionados con el puesto, adaptándolos específicamente a la empresa en cuestión.

Además, aprovecha tus redes profesionales para obtener una introducción o recomendación, lo que puede aumentar tu visibilidad y credibilidad. También es importante tener una sólida presencia en línea, especialmente en plataformas como LinkedIn. Comparte contenido relevante y establece conexiones con empleados de la empresa que te interesa. Demuestra tus habilidades y conocimientos en proyectos relacionados con la empresa, si es posible, y prepárate adecuadamente para las entrevistas, investigando a fondo la empresa y mostrando cómo puedes aportar valor.

Finalmente, comunica tu entusiasmo por la empresa y cómo encajas en su cultura y valores, además de resaltar ejemplos específicos de tus logros y contribuciones anteriores.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)