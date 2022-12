Un joven de Sucre, Colombia, sorprendió a los invitados a la ceremonia de su graduación por llegar montado en el caballo que lo acompañó todos los días hasta su centro de estudios.

Imer Baldovino Quevedo no dudó en ingresar al recinto en compañía de ‘Tormento’, su fiel amigo, quien lo ayudó a atravesar los caminos de barro generados por el mal clima en la región de La Mojana.

“Desde las siete de la mañana comenzaban las clases y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en el caballo, hasta la una de la tarde que regresaba a la pequeña finca donde vivo”, dijo el joven, de 17 años, en conversación con el medio El Tiempo.

Ni bien supo la fecha de su graduación, Imer decidió llegar a la ceremonia acompañado de su compañero de cuatro patas. Por ello, pidió permiso a los profesores y al rector de la escuela, quienes le dieron el visto bueno.

EJEMPLO PARA LOS JÓVENES



Imer Baldovino Quevedo se convierte en ejemplo para los jóvenes que quieren salir adelante. Ahora quiere que el Gobierno Nacional lo ayude para estudiar Ingeniería Agropecuaria porque no tiene los recursos para iniciar una carrera profesional. pic.twitter.com/uvdxk0dGmp — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) December 11, 2022

Pidió permiso a sus profesores

“Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación”, explicó.

“Eran pocas las personas que sabían, fue una gran sorpresa cuando vieron al caballo ingresar a la ceremonia”, agregó.

El joven Imer Baldovino, recibió su diploma de Bachiller Académico de la Institución Educativa San José de Majagual, Sucre a caballo. Este era su medio de transporte para cubrir la distancia desde su vivienda en el sector rural de Los Corozos hasta su colegio en el Casco Urbano. pic.twitter.com/FnwXsw19SJ — Carlos Castro (@SabaneroX) December 10, 2022

Su siguiente meta: ir a la universidad

Aunque su siguiente meta es ir a la universidad, aún no ha podido inscribirse en ninguna debido a que no cuenta con los recursos para hacerlo.

“Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, indicó Imer, quien desea convertirse en un ingeniero agrónomo.