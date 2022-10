Los tatuajes en memoria de abuelos o cualquier otro familiar, por lo general, representan un significado espiritual y rasgo muy marcado, aunque muchos de ellos no lo aceptan. Sabiendo que su abuela pertenece al grupo de las personas que no aprueban del todo estas ‘locuras’, se tatuó su firma en el brazo y ella se emocionó con el resultado. El emotivo video es viral en TikTok.

Su nombre es Jorge Alejo Amores, vive en la ciudad de Madrid y en las últimas horas ha publicado un video que ha tocado las fibras más sensibles. El joven español compartió con la comunidad de TikTok su último tatuaje.

Este tatuaje tiene gran significado para él, puesto que es la firma de su abuela. La adulta mayor no aprueba del todo los tatuajes por razones que se desconocen, pero su concepto cambió cuando su rúbrica en el brazo de su nieto.

Según se observa en el material audiovisual, la anciana se mostró un poco molesta luego de ver la última locura que hizo su nieto, pero luego se percató que era su firma y le dijo unas palabras que le movió el piso.

“¿Pero eso no se quita? ¿siempre me vas a llevar en el recuerdo?”, fueron las palabras de la abuela, a lo que el nieto respondió que ya no sale y de esa forma la tendrá presente todos los días.

La anciana le dio un beso en la zona del tatuaje y así cerró el emotivo video viral en TikTok, que suma más de 2 millones de visitas en la red social. Usuarios quedaron conmovidos con las imágenes y el hecho tuvo lugar en España.

¿Cuál es el significado del tatuaje?

“Son representaciones iconográficas de conceptos universales como el amor, la libertad, la justicia, o la esperanza. Todos los tatuajes pueden ser considerados símbolos, pero existen algunos diseños que, por la simbología asociada, se utilizan como tatuajes de protección”, así lo precisa el portal Significados.

