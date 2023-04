Muchísimas veces, nos vemos en la necesidad de quedarnos en el trabajo pasado nuestra hora de salida porque nos faltó terminar nuestros pendientes o queremos avanzar cosas, pero en algunas ocasiones puede ser un gran error. Este joven latino puede dar fe de ello al ser testigo de una supuesta actividad paranormal en su centro de labores.

Su nombre es David Pineda, un ciudadano residente de Medellín, Colombia, y se llevó el susto de su vida como él mismo afirma al ser testigo de una supuesta actividad paranormal al quedarse trabajando de madrugada en su oficina.

Según se observa en el video viral, el cual fue compartido en la plataforma de Twitter, el joven estaba trabajando en la computadora y de pronto se cayó su taza de café.

En un principio, el joven pensó que lo había botado intencionalmente o quizás lo dejó al filo del escritorio, por lo que fue en busca de una escoba para recoger los pedazos.

Todo parecía normal hasta ese momento, pero la historia tuvo un giro inesperado cuando una de las sillas de la oficina se movió por sí sola. Pineda dejó de barrer y se retiró a su casa, dejando todos sus pendientes.

“Ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde. Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos”, escribió en Twitter.

Antigüedad de la casa

En el mismo hilo, el joven aclaró que no cree en fantasmas ni en cosas por el estilo, pero sí afirmó que pasó un tremendo susto y lo relaciona con la antigüedad de la edificación.

“Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida. La sede principal de Cipsela, en el barrio Prado Centro de Medellín, es una casa que tiene casi un siglo de antigüedad, y tiene muchas historias, pero yo no quería conocerlas así”, finalizó.