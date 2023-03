Marina es una joven de Madrid, España, que aplica un singular truco cuando camina sola por la calle de noche: ella usa una barba artificial. Sí, tal y como acabas de leer. Su método lo dio a conocer en un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@marinamese).

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso”, comenzó diciendo en el clip que ya posee más de 800 mil reproducciones.

“Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”, agregó Marina, quien después se animó a colocarse la mencionada barba artificial para mostrar a sus seguidores cómo le queda.

Mira aquí el video viral

Asegura que da bastante miedo cuando usa la barba

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Además, estoy muy sexy. Eso es algo que se sabe”, expresó usando la barba. Luego contó que en ocasiones se ha olvidado de quitársela a la hora de entrar al metro.

“Si alguien me pone algo malo en los comentarios es porque me tenéis envidia. Eso es algo evidente”, sentenció la joven, que ha recibido reacciones positivas de muchas mujeres, quienes señalaron que es un excelente truco. Otras, en tanto, lamentaron que algunas tengan que usar una barba artificial para sentirse seguras.

