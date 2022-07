La grandeza de las buenas personas está en su corazón y así lo demostró César Miguel (@cesarmiguelc), un ‘tiktoker’ del municipio de Guasave (Sinaloa) que conquistó las redes sociales por alegrarles el día a unas cuantas trabajadores en situaciones de vulnerabilidad.

Esta vez, el ‘influencer’ mexicano publicó un video que ya se convirtió viral en todos los rincones de Internet. De acuerdo con las imágenes, César apareció en su camioneta mientras grabada por medio de una cámara oculta.

Se estacionó cerca de un vendedor ambulante y le comentó que no tenía dinero, pero estaba sediento. Ante esto, César Miguel pidió un vaso de agua regalada y el hombre accedió a darle la bebida, informó Milenio.

“No hay dinero”

Segundos después, ambos iniciaron una conversación y tras el amable acción del emprendedor, César le consultó “¿cuánto vende usted en un día?”. Frente a esta inesperada interrogante, el comerciante reveló que gana hasta 300 pesos diarios; sin embargo, no había tenido una buena jornada: “Ahora no he vendido nada, no hay dinero”.

Al escuchar esta confesión, César agarró su billetera y terminó dándole un regalo: le entregó 300 pesos mexicanos. De inmediato, el vendedor se mostró agradecido por el gesto. “Un final inesperado”, escribió @cesarmiguelc en la descripción de su clip que registró 6 millones de reproducciones.

Halagos

Por su parte, las reacciones no faltaron y los usuarios escribieron comentarios como “mis respetos para usted que siempre ayuda a los demás”; “a pesar de que no había vendido nada, le regaló un vaso de refresco. Más gente generosa”; “me dieron ganas de llorar cuando le dio el abrazo”, entre otras.

