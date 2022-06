Su nombre es Selena Dachs y nunca imaginó que su noche acabaría de esa manera y lo más insólito, cuando ni siquiera había empezado. Según contó en un video en TikTok, la joven evitó que sus uñas tuvieran contacto con el botón del inodoro y metió el dedo, que a la postre terminó atascado. Vino la policía a su rescate, pero no pudo hacer nada para auxiliarla.

La joven relató que apenas llegó fue al baño y cuando quiso tirar la cadena se le quedó atascado el dedo en el botón. ¿Por qué? Como se precisó anteriormente, Selena recién se había hecho las uñas y no quería romperse alguna, por lo que lo tocó con el hueso.

“No, lo que me acaba de pasar, se me enganchó (el dedo), si lo saco me lo rompo. Me duele demasiado, no sabemos qué hacer. Encima me acabo de fumar un porro. No puede ser”, precisó. La joven intentó sacarlo de diversas formas, pero no tuvo éxito.

De acuerdo a la historia de Selena, la policía llegó hasta el departamento para “ayudarla”, pero lo único que hicieron fue tomar fotos para reírse al siguiente día en el trabajo, así lo comentó en el video. El gran héroe de la jornada fue el portero del edificio.

“Menos mal que vino el portero del edificio y me sacó la tapa del inodoro”, agregó. Tras dicho inconveniente, la mujer tuvo que ser anestesiada para que los doctores procedan a intervenir. Selena, en tono jocoso, sostuvo que al menos lograron recuperar el botón. El video es tendencia en México.

