Con tensión, ansiedad y muchas horas de dedicación, miles de estudiantes en España ya afrontaron la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), las pruebas que antes se conocían como Selectividad. Es por ello, que la mayoría aprovechó estas semanas para tomar un breve descanso y disfrutar del verano.

Por ejemplo, la usuaria de TikTok llamada Alba Bau (@alba.bau) emprendió un viaje con sus amistades hacia Malta. Sin embargo, la joven nunca imaginó que el paseo de ensueño se convertiría en una pesadilla al consultar las notas de Selectividad.

Arruinan sus vacaciones por completo

En el video viral compartido por Alba, las amigas valencianas se encuentran en medio de una playa con el teléfono en mano, revisando los resultados que empezaron a estar disponible. Lejos de alegrarse, las chicas aparecen tristes por las calificaciones obtenidas.

“Alba, no mires las put** notas, hostia”, grita una amiga a Alba, quien llora de manera desconsolada porque solo alcanzó un 7. En solo unos días, las imágenes paralizaron las redes sociales y acumularon más de dos millones de reproducciones.

Apoyan a Alba

Asimismo, la grabación provocó diversos comentarios. Algunos enviaron mensajes de ánimo como “no te preocupes alba tienes un gran futuro por delante” o “parece el fin pero es el inicio”. Mientras que otros internautas se tomaron con bastante humor la situación.

Ante la avalancha de opiniones, la propia Alba aclaró que “si no he entrado en medicina en la universidad pública no es porque no haya estudiado, hay más factores que pueden afectar. Te lo juegas todo en tres días”.

Síguenos en nuestras redes sociales: