Hay gestos que emocionan bastante. El que motivó esta nota es una de ellos. Resulta que dos jóvenes dejaron que su cabello crezca para regalarle una peluca a su prima con alopecia. El accionar que tuvieron conmovió a miles de usuarios de TikTok y otras redes sociales. ¡Tienes que ver el video viral!

La chica que recibió tremendo detalle por parte de sus primos se llama Chloe Bean, quien vive en Estados Unidos. Ella difundió en su cuenta de TikTok (@chl0ebean) el mencionado clip, exactamente el 27 de mayo del presente año. Ahí mostró cómo los muchachos tenían el cabello largo y se preparaban para cortárselo.

Chloe explicó que ellos no se cortaron el cabello durante un par de años. Todo con el único fin de regalarle una peluca. Los jóvenes accedieron a que su propia prima los rapara y el momento fue registrado en un emotivo video.

La propia Chloe se encargó también de difundir dicho clip en su cuenta de Instagram (@chl0ebean), por lo que la grabación acabó dando la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos. El accionar de los muchachos fue muy aplaudido por miles de usuarios.

Si aún no has podido ver el video viral por diversos motivos, no desesperes, pues en esta nota podrás apreciarlo sin ningún inconveniente. ¿Serías capaz de hacer algo similar por un ser querido? Cuéntanos en los comentarios.

