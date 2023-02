Una influencer de Venezuela se encuentra en el ojo de la tormenta por su controvertida confesión que le ha valido una serie de críticas: pues la mujer joven admitió que a sus 22 años se convirtió en abuela, pero, no solo eso, sino que aseguró que en su familia existe la “costumbre” de tener hijos a la edad más impensable, testimonio que dejó a millones con la boca abierta en TikTok cuando se hizo viral.

Nuestra protagonista se llama Keren Canelón (@heykeren8) y en uno de sus videos más vistos (con 2.9 millones de vistas) nos muestra una apacible escena familiar donde nos muestra a su madre de 33 años, ella con 22 años y la hija de esta con 11 años y su último hijo, un bebé de 2 meses: “ya dejen de criticarnos por ser madres tan jóvenes”, dice la leyenda del clip.

Pese a que ninguna de las protagonistas da mayor información para validar si esto, efectivamente, es cierto, lo real es que esto ha causado gran polémica en los dos videos dedicados a este tema, principalmente, porque Keren, según lo que ella misma asegura, habría tenido a su hija cuando tan solo contaba con 11 años, ni siquiera era una adolescente.

Mira aquí el video viral

“A los 11 años me creía Power Ranger”

De hecho, en un video del 10 de febrero, Keren afirma lo siguiente mientras aparece con la que sería su hija de 11 años: “me critican porque tuve a mi hija a los 11, pero mi mamá también me tuvo a los 11″, dice la muchacha mientras realizan una coreografía al mismo tiempo, la cual les valió acumular más de 49.5 millones de vistas.

De inmediato, millones han quedado estupefactos y no dudaron en dar a conocer su consternación en la caja de comentarios: “yo a los 11 me creía Power Ranger”, “yo a los 11 no podía estar en la zona honda de la piscina”, “yo a los 11 jugaba a que era Britney Spears”, “a los 11 lloraba por no saberme la tabla de multiplicar”, “mi pregunta, y no es crítica, ¿le recomendarías a tu hija que repitiera tu historia?”, “yo que me desarrollé a los 15, mi primera vez fue a los 20 y tuve mi bebé a los 32 y me siento mamá adolescente”.