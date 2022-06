María es el nombre de una niña de 5 años que se volvió viral en redes sociales por un video publicado por su padre, el comediante español Raúl Massana. En el clip, la pequeña explica conceptos como el consentimiento y tener claro que “‘No’ es una palabra muy importante” y “Tu cuerpo lo manejas tú”.

El video empieza con el hombre preguntándole a su hija sobre un libro que le recomendaron en el colegio. El texto, llamado “Tu cuerpo es tuyo”, de la autora e ilustradora de libros infantiles Lucía Serrano, habla de educación sexual y está dirigido al público infantil, quienes aprenden a prevenir abusos y contactos no deseados.

“Va de que tu cuerpo es tuyo y de que la palabra ‘no’ es muy importante”, dice María en el video, en el que también explica que “las partes privadas” son esas que suelen estar tapadas por ropa.

“Tienes que decir ‘no’ una vez y, si el que te está molestando no te hace caso, se lo dices a un adulto o adulta”, agrega. “Como cuando te dan un abrazo, tú no quieres y ya has dicho que no. Por ejemplo, si hay algún coche y vas a cruzar una calle, a lo mejor tus padres te cogen rápidamente de la mano sin preguntar”.

La justificación que ha dado para el último caso es que los adultos “te están protegiendo el cuerpo”. Asimismo, dijo que “si tienes algún secreto malo, quítatelo de la cabeza. Con esos secretos malos te sientes muy mal”.

Por otra parte, habló sobre la importancia de hablar con una persona mayor que sepa escuchar, y si es “una cosa importante y no te hace caso, se lo dices a un adulto que sí te haga caso”.

María concluyó su reflexión con un “hay algunas veces que quieres decir ‘no’”, pero “no te sale la palabra porque no la quieres decir, te da un poco de vergüenza”.

Su discurso demuestra la efectividad de la educación sexual en las escuelas, que buscan enseñar sobre la importancia del consentimiento y el respeto al cuerpo.

El video superó el millón de reproducciones en Twitter y generó una gran número de respuestas, siendo la mayoría de felicitaciones hacia María por mostrar la importancia de enseñar este tipo de temas en los colegios.

Por qué es importante la educación integral en sexualidad

Los países reconocen cada vez más la importancia de dotar a los jóvenes de los conocimientos y las habilidades que necesitan para tomar decisiones responsables con sus vidas, señala la UNESCO.

La educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes al mejorar sus capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de género, consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas.

