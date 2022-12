El Día de los Inocentes es la fecha perfecta para hacer las mejores bromas pesadas a amigos, familiares o en las redes sociales. TikTok no ha sido ajeno a esta fecha, por lo que ha vuelto viral un desafío en el que tenemos que trolear a nuestras madres haciéndolas creer que su celebridad favorita acaba de morir y grabar sus reacciones de sorpresa o de tristeza.

Conocido en los Estados Unidos como “Fake Celebrity Death Announcements” (falsos anuncios de la muerte de una celebridad) y la reacción de los padres ha sido más que variopinta, pues mientras unos botan sentidas lágrimas de pena, otros más que eufóricos gritan o, aunque usted no lo crea, muchos quedan, por decirlo menos, perplejos.

La clave del éxito de este challenge por el Día de los Inocentes tiene su fuerte en una actuación convincente, para luego inventar un titular creíble y que suene realista, incluyendo el nombre completo del famoso, la edad en la cual partió de este mundo, el lugar donde falleció, entre otros datos. El resto, prácticamente, se hace por sí solo, pues tan solo queda esperar la reacción de los progenitores.

Mira aquí el video viral

La reacción de los padres

En ese sentido, hay videos donde tiktokers se acercan a sus padres para informarles, sumamente impresionados, portando sus smartphones, simulando estar muy conmocionados con frases como “¡Oh, Dios mío!”, tras lo cual provoca que casi fuercen una pregunta obligada como “¿Qué?”, “¿Qué pasó?”, seguidamente, sin perder la seriedad, les informan que murió, por ejemplo, Meryl Streep, Jon Bon Jovi, Snoop Dog, Kylie Jenner, Adele, Taylor Swift, Oprah Winfrey, George Cloney, Bruce Springteen, Jennifer Aniston y hasta Harry Styles.

La reacción de los padres es diversa, desde aquellos que les piden a sus hijos que se callen pues están incrédulos, en modo negación, pasando por los que lloran de inmediato, hasta aquellos que no dicen nada, tan solo se levantan y salen de escena.

Bromas pesadas en Latinoamérica

Pero, Estados Unidos y el mundo anglosajón no son los únicos lugares donde tienen lugar estas bromas, la zona de habla hispana no ha estado ajena a esto, pues hay videos donde, por ejemplo, se trata de tomar el pelo a las mamás anunciando la supuesta muerte de Chayanne o Ricky Martin, pero en ambos casos, estas mujeres, lejos de ponerse a llorar o mostrarse sorprendidas, reaccionaron de una manera mucho más cómica.

Broma por el Dia de los Inocentes recibe duras críticas

Sin embargo, pese a que está divirtiendo a millones, lo cierto es que no se ha salvado de las críticas, pues la mayoría de sus detractores argumenta que no solo es de mal gusto bromear con la vida y muerte de cualquier persona, sino también provocar una reacción de susto, pena y dolor, por lo que muchos señalan podría tratarse, hasta cierto punto, de una forma de maltrato psicológico, lo cual, aseguran, no tiene justificación alguna.