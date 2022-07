Cuando uno cumple años, espera recibir sorpresas agradables por parte de seres queridos. Eso no pasó precisamente con un hincha de la Universidad de Chile, pues al momento de que le canten por su onomástico, sus familiares empezaron a entonar el himno de Colo Colo, el clásico rival. El video se hizo viral en las redes sociales y tuvo un desenlace feliz.

Lo que debía ser un día de regocijo se convirtió en un auténtico sufrimiento para un hincha de la Universidad de Chile, que había cumplido 49 años. Sus familiares se reunieron en torno a él para cantarle supuestamente “Cumpleaños feliz”, pero en realidad entonaron el himno de Colo Colo, el clásico rival.

El video fue compartido en Twitter por la página Chilensis Fútbol (@ChilensisFutbal) y, de acuerdo con las imágenes, el fanático, que luce su camiseta azul, aguanta estoicamente las burlas de sus parientes. No obstante, mueve la cabeza en forma de desaprobación.

El verdadero regalo

El video, publicado el último 13 de julio, se volvió viral y superó los 80 mil reproducciones. La reacción de los hinchas del ‘Romántico Viajero’ no se hizo esperar y muchos propusieron que sea invitado al próximo partido del equipo para que le puedan cantarle ‘cumpleaños feliz’.

Tal como señala Deportes 13, el registro llegó al propio club y, junto a su principal sponsor, anunciaron que contactaron al hombre para obsequiarle dos entradas y, de esta manera, pueda estar presente en el duelo que los universitarios sostendrán con Ñublense en Valparaíso.

El cuadro azul será local en el estadio Elías Figueroa, debido a que el recinto de Santa Laura, donde venía siendo local, no quedó en condiciones para albergar un partido.

Las dos entradas no fueron los únicos obsequios que recibió el hincha de la ‘U’, cuyo nombre aún no se hace público. Otro fanático lo homenajeó con un retrato al óleo y la postal no tardó en hacerse viral.

