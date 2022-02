Un video publicado en TikTok ha llamado la atención por captar el momento en que un supuesto fantasma aparece en el asiento de atrás de un taxi. La escena, registrada durante un recorrido en una calle de Japón, se volvió viral y desató toda clase de reacciones.

En el clip se puede ver que el taxista transita de noche buscando pasajeros. De un momento a otro, una extraña silueta, que se asemeja a la de una mujer de cabello largo, aparece sin que el conductor se diera cuenta. Luego de algunos segundos, desaparece.

La grabación compartida por el usuario @intrusiones no es muy clara y no permite ver qué es lo que sucede exactamente. Este hecho generó inquietud entre los usuarios, quienes no entienden cómo pudo aparecer “de la nada” la supuesta pasajera.

Video de supuesto fantasma que viajó en el asiento trasero de un taxi en Japón

En otro video compartido por la misma cuenta, un joven grabó a una mujer parada en la entrada de un edificio. Ella está totalmente inmóvil mirando por la ventana. Lo extraño es que ella “no vive ahí”, según el usuario.

Tres días después, el chico volvió a grabar la situación y la mujer ya no estaba. Además, afirma que nadie le cree y “nadie es capaz de verlo y eso es muy raro”.

La explicación del joven es que “los vecinos oyeron a alguien gritando insultos y amenazas” y la aparición de esta mujer le llamó la atención por lo que hace pensar que, al igual que el caso anterior, pueda tratarse de un fantasma.