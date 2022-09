En las redes sociales, sobre todo en TikTok, es común encontrar videos virales sobre animales. Hay para todos los gustos. Sin embargo, esta vez, un clip está dando la hora y ya bordea los 5 millones de visitas. No es para menos, pues muestra la hilarante escena protagonizada por un joven y su adorada perra.

Antes que nada, el usuario @_gaboculiao suele compartir contenido sobre su día a día. Ahora, él decidió publicar una escena donde se le observa jugar con su mascota. El divertido reto consiste en ladrarse uno a otro.

Consuela a su dueño

Cuando el joven comienza a ladrar, la cachorra responde de la misma de la manera, pero la situación se sale de control y el animal termina mordiendo el rostro del muchacho. Segundos después, ocurre algo insólito: la perrita cambia drásticamente su comportamiento y se muestra ‘preocupada’ por su acción.

Para dramatizar, el cuidador se tapa la cara y llora de forma actuada debido al ataque. Ante lo sucedido, la mascota pone la patita sobre el brazo del internauta en cuestión como muestra de apoyo. Por si fuera poco, la perra aprovecha el momento para lanzar un ladrido y baja la mirada un poco molesta, informa Milenio.

“Amo su cara de preocupado”

Una vez que se publicó la reacción del animal, los amantes de las mascotas se tomaron con bastante humor la situación. A la fecha, la grabación registra casi medio millón de ‘me gusta’.

“¿Viste lo que me hiciste hacer?”; “¿sabes que me duele más a ti que a mi, verdad?”; “literalmente dijo mira lo que me hiciste hacer, es culpa tuya”; “ya no aguantas nada”, mencionaron los cibernautas cuando intentaron traducir lo que la perrita le dijo a su amo recién mordido.

