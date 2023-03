Los tigres y los pingüinos raras veces se cruzan debido a que viven en hábitats muy diferentes. Quizás, este sea el motivo por el que un tigre del Zoológico de Odense de Dinamarca parecía tan confundido al ver que los trabajadores del recinto transportaban a un grupo de estas aves en un pequeño vehículo de carga.

La llamativa escena, captada por los propios cuidadores, se ha vuelto viral en TikTok, donde el clip original acumula más de 6 millones de reproducciones.

“El tigre tenía bastante curiosidad”, dijo Danni Larsen, portavoz del Zoológico de Odense, en conversación con el medio Newsweek. “Por lo general, no le molesta mucho lo que sucede fuera de su recinto, pero esto llamó su atención”.

El coche transportaba a los pingüinos desde un recinto temporal hasta el lugar de exhibición, área que había sido renovada recientemente.

Aunque el propósito del video era documentar esta acción, la reacción del tigre fue lo que terminó captando la atención de los usuarios de TikTok.

“Nunca había visto un tigre más confundido”, comentó un usuario. “Hermano, el tigre está estupefacto”, dijo otro.

El tigre, un animal en peligro de extinción

Según el medio citado, los tigres se pueden encontrar en una variedad de hábitats diferentes en el sur y sureste de Asia, China y el este de Rusia.

Lamentablemente, su especie se considera en peligro de extinción, pues ha perdido hasta el 95 por ciento de su área de distribución histórica, en gran parte debido a las actividades humanas, según el Fondo Mundial para la Naturaleza.

Los pingüinos rey están catalogados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como de “preocupación menor” en términos del estado de su población.

Su número ha aumentado en los últimos años en gran parte de su área de distribución, que se extiende por las islas subantárticas del hemisferio sur, incluidas las partes del sur de América del Sur.

El rango de estas dos especies no se superpone, por lo que sus únicos encuentros ocurren en un lugar de cautiverio. Por ejemplo: un zoológico.

Cómo son los encuentros entre diferentes especies

El tigre protagonista del video viral de TikTok se llama Boris y tiene casi 8 años viviendo en el Odense Zoo. “Podrías describirlo como un gato típico”, señaló Larsen.

Según el trabajador, no es la primera vez que un animal muestra interés en un ser de otra especie. “Hemos visto lo mismo cuando paseamos a nuestros ponis por nuestros leones marinos”, explicó. “Recientemente también paseamos a nuestros ponis junto a nuestras jirafas y cebras, y ambas especies nos siguieron en sus recintos”.

No obstante, la reacción no siempre es la misma: “Nuestros chimpancés, por otro lado, se ponen muy a la defensiva y bastante agresivos cuando ven a otros animales fuera de sus respectivos recintos. Son vecinos de nuestras cabras domesticadas, lo que normalmente no es un problema, pero una de nuestras cabras salió de su corral y eso realmente enfureció a los chimpancés”, agregó el especialista.

Larsen indicó que el zoológico utiliza las redes sociales como una herramienta educativa y como una oportunidad para mostrar a las personas cómo el detrás de escena en el recinto.

“Nos tomamos las cosas un poco más a la ligera en TikTok, donde nos metemos en un meme de vez en cuando, pero nuestro objetivo principal sigue siendo contarle al mundo un poco más sobre los animales, lo que implica cuidarlos y, en general, sobre nuestro zoológico”, concluyó.