La renovación de votos matrimoniales es un acto en el que se reafirma el compromiso mutuo y motivo para celebrar los momentos felices y tristes por los que pasaron. Ante ello, en TikTok se ha vuelto viral la renovación de votos de una pareja de adultos mayores por la curiosa respuesta de la mujer. ¿Dijo que no? efectivamente y esto causó las carcajadas de los invitados a la ceremonia.

“Mis abuelos renovaron votos, pero mi abuelita...”, se lee en la descripción del video viral publicado por su nieta, Angela (@angelab_____). Acto seguido mostró el momento exacto en que un cura le pregunta a la pareja de adultos mayores si querían renovar sus votos.

El primero en dar su respuesta fue el abuelo, quien ratificó su compromiso. Luego fue el turno de la abuela, quien tuvo que ser asistida por su hija porque, según se observa en las imágenes, ya no escucha muy bien.

“Mamá, ¿quieres renovar tu matrimonio”, le preguntó. Lo que nadie esperó es que la adulta mayor respondiera con un “no” rotundo. Esto causó las carcajadas de los invitados y del propio cura.

A continuación te mostramos el video:

En menos de 24 horas, el clip rápidamente se volvió tendencia en TikTok y esto se ve reflejado en sus cifras: más de 650 mil reproducciones en la red social mencionada.

¿Por qué dijo que no?

Antes de desactivar los comentarios, la nieta le respondió a un usuario que el motivo del porqué su abuela no quería renovar sus votos no estaba relacionado precisamente a la pregunta del cura.

Según Angela, su abuela no quería que la familia gastara en la ceremonia y es por ello que respondió que no, porque pensó que esa era la pregunta y no de su renovación de votos. La escena tuvo lugar en Chile.

