¿Te imaginas enfrentar una demanda en los tribunales por no asistir al casamiento de un familiar? Bueno, aunque no lo creas, eso le sucedió a una joven de Sinaloa (México). A través de las redes sociales, el ‘tiktoker’ Peraki Soto (@perakisotoo) contó el extraño caso viral y aquí te dejamos todos los detalles.

Peraki Soto se encarga de organizar bodas y suele compartir con sus miles de seguidores situaciones que ocurren durante las ceremonias. Esta vez, el creador de contenido relató una desagradable experiencia que le tocó vivir a una de sus fanáticas.

Mediante un video de TikTok, el ‘influencer’ Soto explicó que la protagonista recibió la invitación al casamiento de su prima. El pequeño paquete incluía, además de los boletos para sus padres, hijos y esposo, un contrato de cumplimiento.

“Era el resumen de la cantidad que costaban los platillos, un total de casi 12 mil pesos mexicanos, aproximadamente 600 dólares el cual se decía que era un préstamo”, mencionó Peraki.

“Me demandan por no ir a una boda”

El documento robó la atención de la muchacha y, de inmediato, llamó a su prima para preguntarle sobre ese punto: “Me dijo que no me preocupara si iba a asistir a la boda. No estaba cobrando los platillos, solo necesitaba la confirmación, firmarlo y al final se rompía el contrato el pagaré y listo”.

Mira aquí el video viral

Si bien la mexicana tenía pensado acompañar a su pariente, no pudo acudir al evento porque su suegra se enfermó días antes de la fiesta. La mujer se comunicó con su prima y le avisó que no iba a ir.

Sin embargo, la invitada se enteró luego del casamiento que su prima decidió demandarla. “Hace un mes me llegó un citatorio a conciliación para que yo liquidé los platillos de mi familia, me rehusé a pagarlos y en estos momentos estoy en medio de una demanda”, concluyó Soto.

Reacciones

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios criticaron la medida extrema de la novia; en cambio, otros respaldaron la acción, pues aseguraron que “una boda no es nada barata”.

Síguenos en nuestras redes sociales: