Una usuaria de TikTok descubrió el preciso momento cuando una mujer de los Estados Unidos revisaba su celular con 22 notificaciones de la aplicación de citas Tinder durante un vuelo de avión; este hecho habría pasado completamente desapercibido si no fuera porque la pasajera se encontraba sentada al lado de su esposo e hijos, por lo que el metraje no tardó nada para hacerse tendencia de esta red social causando opiniones divididas.

¿Pertinente o impertinente hallazgo?

La cinta fue compartida por Karima (@callmekarima), en cuya leyenda escribe: “Quizás tienen un matrimonio abierto. Estoy confundida”, pero en la descripción insertada se lee: “Viendo a una chica relajándose en el avión con su esposo, hijos, un anillo de bodas y 22 notificaciones de Tinder”.

Lo que vemos es una cinta de cortos 10 segundos que empieza enfocándose a ella misma (no revela de donde partía ni hacia dónde se dirigía) en el avión, de pronto, la toma cambia hacia las manos de la mujer quien sostiene el celular y notamos que, efectivamente, las notificaciones de Tinder son de dos dígitos.

La apoyan, pero también la atacan

El video ha superado los 4.4 millones de reproducciones en TikTok, donde su video ha causado mucha controversia, dividiendo la opinión de su público, entre muchos que piensan con ella, mientras otros la han atacado.

“Su esposo a punto de darle el mayor regalo de su vida: el divorcio”, “no se dan cuenta de cuántas parejas hay buscando un tercero”, “(uno que notó que escribían en otro idioma acotó) está en árabe, no tienen nada abierto”, fueron algunos de los que la respaldaron.

Pero, otros tuvieron reacciones no tan agradables, argumentando que es inapropiado asegurar que la mujer busca amantes, mientras unos más le reprocharon que no puede asegurar que la persona en cuestión esté casada con su acompañante: “no es asunto tuyo”, le reclamó un internauta.