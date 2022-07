En el barrio La Paternal, en Buenos Aires, Argentina, una mujer abandonó a su perro ciego, un cocker spaniel de 14 años. Junto a él, dejó una carta escrita a mano haciendo un conmovedor pedido. El desgarrador momento fue captado por una cámara de seguridad y difundido mediante las redes sociales.

En las imágenes, registradas el pasado 17 de julio, se puede observar que la fémina paseaba al can cuando, de forma repentina, decide cargarlo y dejarlo en el jardín de una casa para retirarse rápidamente. Según el medio local Todo Noticias, la dueña del animal también dejó una carta en el buzón de la vivienda.

El mensaje en cuestión decía: “Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, a grandes ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”.

Foto: La Nación / captura de video

Luego de que la dueña de la propiedad encontrara al perro, decidió ponerse en contacto con una amiga suya que colabora con un refugio.

“Mi amiga es una señora mayor que no puede cuidarlo porque, además, tiene una mascota. Igualmente la noche del domingo la pasó con ella. Y hoy, lunes conseguimos un hogar de tránsito por dos semanas. Es un perrito, que por su edad, requiere muchos cuidados. Queremos encontrar a la persona que lo abandonó, pero si no aparece tenemos que darlo en adopción”, contó la joven llamada Belén.

La chica agregó que Adriano necesita urgente una familia porque no puede estar en un refugio con el alboroto que generan los demás perros y, sobre todo, por su avanzada edad, por la que requerirá mayor atención.

“La verdad es que no se cuál fue la razón por la que esta mujer lo abandonó. Quizás se va de viaje, se muda o no tiene dinero para pagar un tratamiento. Igualmente, el abandono siempre es la última opción”, concluyó la joven.

¿Qué hacer si ya no puedo tener a mi perro?

Independientemente del motivo que lleve a las personas a no querer continuar conviviendo con un animal de compañía, existen muchas opciones válidas antes que abandonarlo, señala el portal animalados.com. El abandono es la acción más cobarde y egoísta que un humano puede cometer con un animal.

Las siguientes son algunas cosas que puedes hacer si ya no puedes hacerte cargo de tu mascota:

Consulta la disponibilidad de tus familiares y amigos

Habla con protectoras, refugios, albergues o centros de animales de compañía

Regístrate en una plataforma de adopciones

