En las últimas horas, se viralizó un video protagonizado por un hombre que le dio el último adiós a su mascota, un perro de raza husky que pasó 12 años a su lado. Las desgarradoras imágenes, compartidas en la red social TikTok, acumulan millones de reproducciones.

El usuario, identificado como Gilberto Rodríguez, muestra parte del crecimiento del can desde que era un cachorro hasta ser adulto.

“Mi amor, qué rico sueño, papá. ¿Ahora sí descansaste, guapo?... te amo mucho... Gracias papacito, gracias... Te amo mucho desde que llegaste a la casita, sé que tú también me amaste”, dijo el hombre entre lágrimas, mientras acaricia al animal que estaba por ser sometido a una eutanasia.

El triste clip superó las 8 millones de reproducciones y generó miles de reacciones, siendo la mayoría de comentarios de apoyo hacia el dueño del perro.

“Sin duda un gran dolor. Qué bien que lo acompañaste hasta su último suspiro... Gran amor”; “yo no quería llorar hoy: (”tanto me esforcé por no llorar”; “Me rehúso a adoptar un perrito solo porque no quiero pasar por esto jamás, no soportare”; “Te entiendo, yo pasé por lo mismo y no pude evitar llorar”; “se me hizo un nudo en la garganta. Lo entiendo perfectamente, QEPD a tu compañero”; “Sé fuerte, bro, sé exactamente lo que sientes, hermano. Yo también vi al mío dormirse y al igual que tú lo tuve desde cachorrito”, escribieron las personas.

En un comentario, Gilberto reveló que su compañero de cuatro patas atravesaba una grave enfermedad. A pesar de sus esfuerzos para que se recupere, no fue posible salvarlo.

¿Cómo superar la pérdida de una mascota?

El duelo por la pérdida de un animal es una reacción completamente normal, de la que no hay que avergonzarse, y una experiencia muy personal que hay que pasar, señala el medio 20minutos.

Los expertos recomiendan seguir estas pautas: