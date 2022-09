No es ningún secreto que las redes sociales no solo entretienen o informan sobre la coyuntura política: con el paso del tiempo, se han convertido en las plataformas perfectas para realizar algunas denuncias. Un claro ejemplo lo vemos en el video viral de la usuaria @alenovskii, quien asegura que la despidieron debido al color de su cabello.

Mediante su cuenta de TikTok, nuestra protagonista indicó que comenzó a trabajar en un local de la ciudad de Monterrey, Nuevo León (México), desde octubre de 2021. “Trabajaba en Cuerno Calzada (...) Es un restaurante fine dining que cuenta con premio 6 star diamond por hospitalidad”, sostuvo.

“Ya no representa la imagen”

Aunque tenía casi un año laborando en dicho establecimiento, una persona del área de Recursos Humanos le notificó que rescindirían sus servicios por tener el cabello de color rojo y no cambiarlo a negro, señaló Milenio.

“Hace algunas horas la empresa decidió rescindir mis actividades laborales debido a que no acaté una orden que fue pintarme el cabello”, precisó la internauta @alenovskii en su grabación que registró más de 250 mil reproducciones.

En ese sentido, la mujer agregó que “el color que yo uso ahorita ya no representa la imagen que ellos quieren dar, entonces el día de hoy la chica de Recurso Humanos habló conmigo para decirme que tenía que firmar una carta de renuncia porque no había acatado una orden y era una baja definitiva”.

Ante esta advertencia, la fémina decidió no quedarse callada. “Le comenté que no iba a firmar una carta de renuncia, porque no estaba renunciando, me estaba corriendo (despidiendo). Para mí, era un acto discriminatorio”.

Polémica en TikTok

Como era de esperarse, el relato de la joven sacudió todos los rincones de Internet y desató diferentes opiniones. Algunas criticaron a la mexicana por no respetar la política interna del restaurante. “Si hay reglas y firmas aceptándolas entonces ahí no es discriminatorio, son las reglas y se vale”, mencionó una cibernauta.

Mientras que otros compartieron experiencias similares y respaldaron la postura de la afectada: “Bellísimo tu tono de cabello, ve a donde valoren tu capacidad y no importe la elección de un look”.

