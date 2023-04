Se dice que no existe una edad límite para estudiar y eso lo demuestra María Clara Cárdenas, una peruana que, a sus 46 años, cursa el quinto de primaria en el Centro de Educación Básica Alternativa del Colegio San Nicolás (CEBA) de la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión de la región La Libertad.

En conversación con el medio Prensa Libre Sánchez Carrión, la mujer reveló que tuvo que dejar sus estudios escolares porque sus padres no contaban con el suficiente dinero para seguir apoyándola en su desarrollo académico.

“Decidí retornar para aprender lo que no aprendí en mi juventud. Tengo 46 años y necesitaba estudiar porque no estudié en mi niñez. Me siento contenta y feliz acá con mi profesora”, señaló.

Mujer de 46 años regresa a las aulas para culminar sus estudios

“Yo nací en el caserío Coípin y no tuve la oportunidad de estudiar en mi juventud porque mis padres eran muy pobres para que me apoyen”, agregó.

María Clara, quien fue nombrada Policía Escolar por su dedicación, expresó su alegría por cursar el quinto año y estar cerca de culminar la primaria.

“No hay edad para el estudio, decidan terminar sus estudios”, concluyó, invitando a que otras personas como ella se animen a culminar sus sus estudios.

