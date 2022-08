Hoy en día, muchas personas ocultan su orientación sexual por miedo al rechazo. Pero también están quienes se arman de valor para mostrarse tal cual son. Precisamente, Abel Pérez, un joven que vive en Almería, España, le confesó a su abuelo que es gay y este tuvo una emotiva reacción. Lo que le dijo el hombre de la tercera edad fue dado a conocer por el propio chico de esta historia a través de su cuenta de Twitter (@abeelpereez).

De acuerdo a su publicación, sus dos abuelos se enteraron de su orientación sexual al mismo tiempo. Sin embargo, solo el hombre de 92 años, tras recibir esa información, fue hacia la habitación de su nieto para conversar con él.

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso ya no existe”, dijo el abuelo, según el video difundido por Abel.

Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto.

92 años tiene <3

“La yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y que seas libre”, agregó el hombre de la tercera edad. Sobre esas palabras, Abel comentó lo siguiente en otro tuit: “Son las únicas personas que se que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar”.

Más adelante, el propio joven explicó el motivo por el que reveló la conversación que tuvo con su abuelo. “Mi único objetivo subiendo esto es intentar ayudar, presumir de mi abuelo porque le quiero muchísimo y que se haga una reflexión sobre qué estamos haciendo mal para que un hombre de 92 años tenga esta mentalidad y luego gente de mi edad tenga una mentalidad anclada a épocas en las que ni siquiera estaban vivos”, indicó. El video donde se puede escuchar las palabras del hombre de la tercera edad ya circula en varias redes sociales.

