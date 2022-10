Juan y Meri son los protagonistas de una insólita historia viral que está dando la hora en las redes sociales. Todo empezó cuando el padre decidió subirse a su camioneta tras varios días y encontró un cigarrillo. Sin pensarlo dos veces, el hombre inmortalizó el momento con una fotografía y se la mandó a su hija.

“Estuve usando la camioneta de mi padre estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje.. Escúchenlo con sonido no tiene desperdicio”, comenzó diciendo la joven Meri (@meeriditomasi), quien compartió el curioso mensaje en la plataforma de Twitter.

“Drogaste a papá”

En la conversación de WhatsApp, Juan admitió que fumó el supuesto cigarrillo, porque creyó que era otro tipo de tabaco. Sin embargo, realmente, resultó ser un porro de marihuana. “Hija, lo prendí, le di dos pitadas, esto es del chistoso”, confesó el sujeto.

Segundos después, el hombre, entre risas y alterado por los efectos del ‘cigarro’, completó la frase: “Drogaste a papá, hija”. Ahí no queda la cosa, pues el progenitor sostuvo: “Pensé que era lo que fuma Guido... Todavía no me pegó, estoy llegando a casa”.

estuve usando la camioneta de mi papa estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje.. escuchenlo con sonido no tiene desperdicio pic.twitter.com/N6UVTmSswu — meri 💚 (@meeriditomasi) September 28, 2022

Reacciones

En poco tiempo, la publicación acumuló más de 214 mil ‘me gusta’ y desató una avalancha de comentarios. “Para mí te mando el audio en el momento justo donde le estaba pegando. Esa risa es que ya estas jajaja”, señaló un internauta.

Por su parte, @meeriditomasi bromeó sobre la situación, informó La Vanguardia: “Lo peor es que tuvo que darle DOS pitadas para darse cuenta. ¿Mi papá? un alma del próximo siglo”.

