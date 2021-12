Los animales continúan protagonizando asombrosos videos virales en TikTok. En esta oportunidad, un perrito remeció las redes sociales, luego de perseguir a un enorme tigre para jugar con él. Sin embargo, el felino se asustó y terminó huyendo. La insólita escena viene suma miles de comentarios y reproducciones en internet.

La cuenta @elyorch270 compartió la grabación que muestra la valentía de un can para acorralar a un peligroso tigre sin temor alguno. Al parecer, el perro Husky desafió al salvaje animal. Por si fuera poco, le mostró los dientes mientras gruñía.

Los hechos ocurrieron cuando ambos animales se encontraban juntos dentro de una área cercada, que se asemejaba a un jardín trasero con pequeño árboles. Todo marchaba bien hasta que el atrevido perrito decidió perseguir al felino.

La extraña reacción del tigre

Para el asombro de la mayoría, el tigre no reaccionó de la manera que naturalmente uno pensaría. Es decir, no atacó, sino lo contrario: el animal con rayas buscó esconderse, pero el can no se dio por vencido y lo continúo intimidando.

Opiniones en redes sociales

Por el comportamiento del perrito y del tigre, algunos cibernautas piensan que estos animales no querían pelear, porque el Husky intentaba encontrar un “amigo” con quien jugar. No obstante, pareciera que al felino no le agradó la idea. A la fecha, el clip acumula más de 600 mil reproducciones.

Bajo esa línea, los internautas escribieron comentarios como “necesito el valor del perro”; “el perro no le tiene miedo ni al diablo”, “quisiera la paciencia del tigre”; “mi pregunta es seguirá vivo el can a esta fecha”; “eso sucede cuando los dos se crían juntos”, entre otros.