En Facebook se publicó una historia que se volvió viral por narrar cómo un joven llamado Rehan Staton, que pasó por distintos problemas en su vida, se esforzó al máximo e ingresó a la prestigiosa Universidad de Harvard.

Según se pudo conocer, el muchacho de 24 años pasó por situaciones complicadas. Cuando era niño su madre lo abandonó y es por eso que su padre tuvo que tener varios trabajos para mantener a la familia. Sin embargo, ello no alcanzaba.

Debido a los problemas económicos, Rehan Staton tuvo que renunciar a sus estudios para ponerse a trabajar. Es por esa razón que consiguió el empleo de recolector de basura en Bowie, Maryland, (Estados Unidos). En la compañía Bates Trucking & Trash Removal, él sorprendió a sus compañeros de trabajo con su inteligencia, por lo que tanto ellos, como su propio padre y hermano, le motivaron para que continuara estudiando.

Su vida comenzó a dar un giro inesperado cuando uno de sus colegas le presentó a un profesor de la Bowie State University. Él, al darse cuenta de la capacidad de Rehan, hizo posible que pueda estudiar ahí. En dicho centro de estudios, Staton obtuvo grandes calificaciones, y un año después se animó a postular para estudiar derecho en la Universidad de Harvard, logrando ser admitido.

El momento en que él se enteró de la noticia quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en Facebook. “Cuando miro hacia atrás a mis experiencias, me gusta pensar que saqué lo mejor de la peor situación. Cada tragedia que enfrenté me obligó a salir de mi zona de confort, pero tuve la suerte de tener un sistema de apoyo que me ayudó siempre a prosperar en cada dificultad”, sostuvo el joven en diálogo con CNN.

