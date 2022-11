Tomó un vuelo de Air Canada desde San Diego (California, Estados Unidos) con destino a Toronto (Canadá) y la pasó muy mal. Este es el caso de Kayla Logan, una mujer de talla grande que estuvo sumamente incómoda mientras viajaba en un avión. Ella registró su experiencia en un video que ya acumula muchas reacciones en TikTok.

“Soy una mujer gorda que viaja. Y este es el asiento en este momento. Literalmente me voy encima del asiento de la siguiente persona”, dijo la mujer al inicio del clip que subió en su cuenta de la mencionada red social (@kaylaloganblog).

En la descripción de su publicación, Kayla recalcó que su vuelo duró 5 horas y que, en todo ese tiempo, tuvo que sentarse con la mitad de su cuerpo en el pasillo. El asiento no era el adecuado para ella. “Fue doloroso por decir lo menos. ¡No deberíamos tener que comprar clase ejecutiva solo para tener el mismo acceso a los asientos que caben en los vuelos!”, aseveró.

El video viral ya acumula más de 2 millones de reproducciones. Muchos usuarios entendieron el malestar de la mujer y le mostraron su apoyo, pero también hubo quienes le dijeron que debió pagar por dos asientos para no estar incómoda y al mismo tiempo no generar una incomodidad a otro(a) pasajero(a). Sobre esto, Kayla comentó: “Personalmente, creo que las personas no deberían tener que asumir esa carga financiera cuando los aviones deben proporcionar asientos que se ajusten a todos los cuerpos”.

Mira aquí el video viral

#plussizetravel ♬ original sound - Kayla Logan @kaylaloganblog I had to sit with half my body in the aisle for the 5hr flight. It was painful to say the least. We shouldn’t have to buy business class just to have equal access to seats that fit on flights! #plussize

El problema con los asientos lo tiene casi siempre

En diálogo con Newsweek, la mujer indicó que el problema con los asientos lo tiene en la mayoría de los vuelos. “Quiero compartir que los cuerpos de talla grande merecen acceso, alojamiento, respeto y dignidad cuando viajan”, recalcó.

“Sé que hay muchas personas de talla grande que tienen miedo de volar debido a la gordofobia. Les preocupa no caber en el asiento, el cinturón de seguridad no les queda bien, necesitan un extensor del cinturón de seguridad y, sinceramente, sentarse junto a alguien que es cruel con ellos, solo porque son gordos”, agregó.

El pronunciamiento de Air Canada

A raíz de viralizarse el caso de Kayla, un portavoz de Air Canada comunicó a Newsweek lo siguiente: “Hacemos todo lo posible para responder a las necesidades especiales de todos nuestros clientes, y los alentamos a que se comuniquen con nuestro servicio médico antes de viajar para ver qué alojamiento hay disponible. Para los clientes que requieren espacio adicional para sentarse, ofrecemos un segundo asiento sin cargo para vuelos dentro de Canadá y sin cargos adicionales en vuelos internacionales. Además, los clientes tienen la opción de comprar un asiento más grande en Premium Economy o Business Class en vuelos donde estas cabañas están disponibles”.

