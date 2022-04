¡Firulais les trajo suerte! Una pareja nunca imaginó que en uno de los paseos con el engreído de la casa, nos referimos al perro, terminarían encontrándose un televisor entre la basura y en perfecto estado. Solo tuvieron que comprar una pieza para que funcione y así poder disfrutar de sus series favoritas. Su historia se volvió viral en la plataforma de TikTok.

Con el control remoto, caja y la base para el mueble, así encontró una pareja mexicana un enorme televisor en la basura cuando paseaban a ‘Choclo’, el engreído. Tanta fue la emoción que no les dio tiempo de quitarle la correa al perro, quien tuvo que regresarse por su cuenta mientras sus dueños lo subían por el ascensor.

“Salimos a pasear a nuestro perrito y encontramos una tele en la basura”, se lee en la descripción del video publicado por la usuaria, identificada como Lucia López (@luciablpz_). En las imágenes se logra observar a su novio cargando el enorme televisor. No hubo ninguna persona que lo reclamara como suyo, por lo que procedieron a llevárselo a casa.

La única duda que rondaba por sus cabezas era que no esté en buenas condiciones y, por ende, los dueños tengan una razón contundente para deshacerse del televisor. Por tal motivo, lo sacaron de la caja con mucho cuidado, le quitaron el polvo y lo encendieron para corroborar que estaba funcionando normal.

Tras prender el televisor y asegurarse que estaba en perfecto estado, la pareja se percató que no era smart y ello, muy posiblemente, habría sido la razón por la cual sus antiguos propietarios decidieron dejarlo en la basura para comprarse otro.

“No era smart, así que mi novio me regaló el aparato”, agregó Lucía, quien mostró el adaptador con el que lo convirtió a smart y así disfrutar sin problemas de diversos canales de TV. Al final de los videos, los jóvenes agradecieron a ‘Choclo’ porque si no fuera por él no hubieran encontrado un televisor en la basura.

