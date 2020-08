Un ladrón fue atrapado por un grupo de vecinos de González Catán, una localidad de Argentina, luego de que intentara robarle el celular a una mujer. La escena, registrada en video por un testigo, se viralizó en las redes sociales por la insólita excusa que el sujeto dio para que lo dejaran libre.

[ MIRA: Una mujer evita que un ladrón armado robe su tienda a empujones ]

Todo empezó cuando la víctima, quien trabaja en una panadería de la zona, se dirigía a su hogar cuando fue abordada por el delincuente. Varias personas que fueron testigos del intento de robo lograron detener y arrinconar al joven para que no pudiera escapar.

Los vecinos le recriminaron por su acto y lo mantuvieron en el lugar hasta que llegó la policía. Al verse rodeado, el joven, que dijo tener 16 años, pidió disculpas y explicó que no estaba feliz con lo que había hecho. Asimismo, dijo que estaba deprimido y que se quería morir.

“No me peguen, no quiero hacer nada malo, les pido ayuda, les pido disculpas. Lloro porque me siento mal, es la primera vez que hago esto. Soy un guachin, señora disculpe”, dijo.

“Yo me siento mal, estoy deprimido, me quiero morir”, añadió. “Yo no quiero hacer esto. Me voy a a ir a mi casa y voy a quedarme ahí”.

La policía de La Matanza llegó minutos después al lugar y trasladó al joven a la comisaría, donde fue notificado sobre una causa por robo simple. Según trascendió, quedará al cuidado de su madre por tratarse de un menor de edad.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un perro salva a un joven que era asaltado con arma de fuego

SJM: perro salva a joven que era asaltado con arma de fuego