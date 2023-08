Lo que debía ser una velada agradable se convirtió en un desencuentro lleno de tensión y confusión, pues una simple invitación a cenar tomó un giro inesperado cuando una mujer de México llegó a su cita acompañada de toda su familia. Este incidente, captado en video por el hombre que organizó la salida, generó opiniones divididas entre los usuarios.

Los problemas comenzaron cuando, al momento de pagar la cuenta, el sujeto le preguntó a su acompañante si podía ayudarle a pagar la cuenta, la cual tuvo un costo final de 3699 pesos (220 dólares estadounidenses).

“¿Por qué te voy a pagar si se supone que tú me invitas?”, respondió Laura. “Tú sabías que yo tenía hijos”. El sujeto sugirió que al menos pague la propina, lo que indignó aún más a la madre. “Yo no tengo por qué prestarte, se supone que me estás invitando”, agregó.

El hombre también reveló que uno de los hijos de la mujer rompió un vaso y que el restaurante se lo estaba cobrando. Ella, a pesar de todo lo dicho, se negó a colaborar con el pago del consumo.

Video de mujer que se negó a pagar la cuenta a pesar de invitar a toda su familia

El registro, además de volverse viral, generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios. Aunque algunos apoyaron la postura de la mujer, otros expresaron su indignación por lo sucedido.

“Se pasó”; “Súper”; “Puro coraje”, son algunos de los comentarios dejados por las personas.

¿Quién debe pagar la comida en una cita?

El tema de quién debe pagar la cena en una cita puede variar según la cultura y las preferencias personales. Las tradiciones locales y las creencias individuales juegan un papel importante en esta decisión. Es recomendable que ambas partes ofrezcan pagar y que haya comunicación sobre las expectativas antes de la cita.

Alternativas como dividir la cuenta o turnarse para pagar también son consideraciones válidas. La igualdad de género y la situación financiera de ambos deben ser tenidas en cuenta.