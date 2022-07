A sus 23 años, ya generó un gran impacto en las redes sociales. Hablamos de Aydan Jane, una joven aparentemente de Estados Unidos, que no tiene problema alguno en decir que se ducha cada 10 días. Ella ha explicado el por qué de su accionar.

La propia protagonista de esta historia, en su cuenta de TikTok (@aydan_jane), se describe como “la chica que no se ducha y muestra su período en línea”. Precisamente, en dicha plataforma, publicó un video, el cual ya superó las 3 millones de reproducciones.

Y es que ahí la joven recalcó que es “la prueba viviente de que no es necesario bañarse con frecuencia para verse y sentirse bien”. De acuerdo a New York Post, ella ha afirmado que la única diferencia notable es que su cabello sería más rizado si se lo lavara con más frecuencia. Además, precisó que no huele mal.

¿Por qué no se baña más seguido?

“Diría que es mejor para el medio ambiente si nos duchamos menos porque el agua es un recurso preciado”, recalcó Aydan en otro clip también difundido en TikTok. Su estilo de vida no cambia cuando está menstruando. “Tu período no te ensucia. Los períodos no son sucios”, dijo en una nueva grabación.

“También es importante tener en cuenta que la vagina se limpia sola, por lo que no tienes que limpiarla, porque se limpia sola”, añadió la joven. A muchos usuarios les cuesta creer que no se bañe tan seguido. No logran salir de su asombro.

