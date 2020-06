En Reino Unido se reportó un acto de crueldad animal que acabó con un final muy triste. Un cisne murió días después que algunos jóvenes destrozaran sus huevos con ladrillos y rocas. Tras ello, ocurrió un hecho que llamó poderosamente la atención en las redes sociales, sobre todo en Facebook donde se volvió viral.

Y es que el diario británico Manchester Evening News, informó que unos adolescentes atacaron el 20 de mayo un nido que se encontraba en un lago de la localidad de Kearsley. Producto del demencial ataque, tres de los seis huevos se rompieron.

Activistas que estaban dando seguimiento a la situación de los cisnes, comentaron, al mismo medio, que el resto de los huevos se perdieron luego de los ataques de otros animales durante los siguientes días y solo quedó uno.

Tras sufrir todos estos hechos, se percataron que el ejemplar macho había abandonado el nido, algo completamente inusual en los cisnes. Pues es sabido que estas especies, se emparejan para toda la vida.

Semanas después, precisamente el pasado 18 de junio, el ave falleció. “No hay mucho que pueda decir realmente. Probablemente murió de tristeza ya que tenía una pareja de por y él se alejó por el estrés”, manifestó el activista Sam Woodrow a Manchester Evening News.

Además, en Facebook se volvió viral la publicación del usuario Michael James Mason que también había visto por semanas el progreso de esta pareja de cisnes. Su post, lleno de tristeza, contó exactamente lo que pasó con esta ave silvestre.

“Realmente no quiero hacer este post hoy porque viene acompañado de una gran tristeza. He tratado de mantenerlos actualizados sobre este cisne que puso seis huevos, tres fueron destruidos por los jóvenes, luego (N del r: la hembra) fue atacada por perros, un pato y una gallineta común. Dos huevos más se perdieron dejándola con un solo huevo. Su pareja la dejó sola y tristemente me informaron esta mañana que fue encontrada muerta en su nido. Me dan ganas de llorar ya que he seguido su progreso durante unas 12 semanas”, escribió en un grupo de Facebook de la localidad de Kearsley.

El hecho llegó a oídos de la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), que protege a los animales, y aseguró que las autoridades ya tomaron cartas en el asunto pues estos animales están protegidos por la Ley de Vida Silvestre y Campo de 1981.

La publicación de un usuario de Facebook se volvió viral. El cisne hembra perdió a sus crías y fue abandonada por el ejemplar macho, algo que casi nunca ocurre en este tipo de especies. | Foto: Michael James Mason

