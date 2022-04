La nueva normalidad por la pandemia de la Covid-19 ha provocado que las reuniones por Zoom u otras plataformas sean recurrentes; sin embargo, algunas veces suceden hechos insólitos. Eso fue lo que ocurrió con una funcionaria argentina, que no activó su cámara ante el pedido de un juez. ¿La razón? Estaba en toalla. El video se hizo viral en Twitter.

Durante una sesión, la protagonista de este momento le pidió al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de Capital Federal, Julio Panelo, intervenir, según informa el medio TN. “Perdón, Doctor Panelo. Discúlpeme y disculpas al Doctor (Eduardo) Chittaro”, dijo la mujer.

Ante ello, el magistrado le pidió a la funcionaria que active su cámara: “No la veo, no la veo. Tiene que poner la pantalla”.

La respuesta de la funcionaria sorprendió al juez y a todos los que se encontraban conectados a la reunión. “Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar”, respondió.

Camarista no prende la Cámara porque está en toalla. pic.twitter.com/jlTZOhZdZO — Cafa (@tobillosdepapel) April 4, 2022

Video se hizo viral en Twitter

Rápidamente, el video fue publicado en Twitter y se hizo viral, superando las 35 mil reproducciones y más de 700 likes. Además, los usuarios de las redes sociales criticaron a la funcionaria por no manejarse adecuadamente durante una sesión virtual.