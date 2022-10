Los niños nos regalan memorables momentos con su inocencia y sinceridad, motivos por los cuales una niña de los Estados Unidos se hizo tendencia en redes sociales como TikTok porque le invitaron chile jalapeño, el cual probó por primera vez y su épica reacción viene acumulando millones de reproducciones.

Un ají que no pica para la niña

La cinta fue compartida por la cuenta de @togethxr donde nos muestran a una madre entregándole el ají bañado en vinagre a su hija quien lo agarra sin dudar y, de inmediato, lo introduce a su boca; inicialmente, lo chupa, pero luego le da una buena mordida.

La progenitora de la menor parece esperar una reacción de picor producto del chile, pero la niña, en vez de mostrar este tipo de sensación, parece disfrutar este nuevo alimento, no sintiendo ningún tipo de sensación de ardor, lo que parece indicar que es muy resistente a alimentos altamente picantes.

De hecho, la niña tenía a su costado el resto de su comida, que estaba compuesta por una sopa instantánea, pero también una tortilla de harina.

Pero, aquí no quedó todo, pues la mamá le pregunta si le gustó, ella dice que sí y, acto seguido, le da un segundo mordisco, de hecho, comentó que para ella tiene un sabor dulce, a lo que la mujer le dice que no, todo lo contrario, debía ser picante.

Advierten problemas de salud

El metraje lleva acumulando más de 9.3 millones de reproducciones en TikTok, con miles de usuarios asombrados con la valentía de esta pequeña: “ella come más picante que yo”, “tengo una nieta que empezó así, tiene 19 años y hoy en día tiene gastritis. Lo pas muy mal”, “por lo general, los chiles en vinagre no pican”, “después le puede venir una gastritis, tal vez ahora no, pero con el tiempo”, “qué bonita y qué valor, el chile aunque sea con vinagre, pica”.