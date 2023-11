En el mundo de los restaurantes y la atención al cliente, las interacciones entre el personal y comensales pueden a veces llevar a situaciones inusuales. Tal es el caso de un joven español que, mediante sus redes sociales, comparte su experiencia trabajando como mesero.

El usuario de TikTok Felber (@soyfelber) publicó un video en donde compartió detalles del incidente que protagonizó en el bar donde labora.

Según su testimonio, cuatro comensales pidieron el menú del día, y una de las clientas, tras probar los spaguettis a la boloñesa, decidió que la comida no le satisfacía por completo.

Sin embargo, al solicitar al mozo un cambio por otra opción, el joven aceptó el pedido pero tomó una medida sorprendente: le entregó medio plato de la nueva orden solicitada.

“Lo que no puedes hacer es traerme más de medio plato comido y decirme ‘ay, no me ha gustado’”, señaló. “Si te comes medio plato y me lo pides cambiar te doy medio plato”.

El relato del español se viralizó y, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Varios de ellos compartieron su experiencia trabajando en el rubro de la atención al cliente.

“Yo le hubiera dado el plato entero de espárragos pero le hubiera cobrado el plato de espaguetis”; “En la vida de me ocurriría devolver nada porque no me guste”; “Totalmente de acuerdo ¿Qué cara tiene la gente?”; “Trabajo en un super, una vez una clienta nos devolvió lo que le sobró de Nochevieja: pate, jamón, langostinos, etc...”, escribieron las personas.

¿Cómo tener un restaurante exitoso?

Para tener un restaurante exitoso, enfócate en ofrecer comida de alta calidad, brindar un excelente servicio al cliente y crear una experiencia agradable. Conoce a tu público objetivo, invierte en marketing, gestiona eficientemente el negocio y mantén la consistencia en la calidad y el servicio.

Escucha los comentarios de los clientes, cumple con las regulaciones y cuida a tu equipo. La innovación y la adaptación son clave para mantener el éxito a lo largo del tiempo.

Recuerda que el éxito de un restaurante lleva tiempo y esfuerzo. Es importante estar preparado para superar desafíos y adaptarse a medida que evoluciona el negocio y las preferencias de los clientes.

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)