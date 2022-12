La familia de una mujer de los Estados Unidos estaba muy emocionada por verla subir al altar para dar el “sí, acepto” vestida de blanco, pero todos quedaron impactados cuando llegó a su matrimonio luciendo un tradicional vestido hindú, por lo que la reacción de los invitados se hizo viral en Instagram acumulando millones de vistas alrededor del mundo.

Una americana casándose como hindú

Hannah Rogers tiene 31 años y es una abogada que vive en Los Ángeles y contrajo matrimonio con Vidhur Goyal empezando su nueva vida casándose en el Palacio Jai Mahal en Jaipur, India, por lo que, en vez de usar el color blanco tradicional en la cultura occidental, optó por ropajes propios de la cultura hindú.

Las imágenes, compartidas en la cuenta de la familia fueron tomadas por Bianca Louzado, la maquilladora de nuestra protagonista, donde nos muestra su revelación de look, mientras en un segundo metraje capta la reacción de sus padres al ver a su hija con su vestido por primera vez. “cuando tu familia estadounidense te ve como una novia india”, dice la descripción.

Mira aquí el video viral

La felicidad de Hannah con su boda hindú

Pero ¿Qué atuendo usó la novia? Portó una lehenga, que no es otra cosa que un vestido de dos piezas que consiste en una blusa corta con falda larga, la cual se usa con una dupatta, que es una bufanda larga; mientras que en la India el color blanco, contrario a occidente, se asocia a los funerales, por lo que está descartado para las bodas.

Pero, llegar a ese emocionante momento no fue nada fácil: “planear una boda en la India cuando mis suegros que no hablaban inglés y no podíamos comunicarnos mucho, fue un gran desafío, pero también lo mejor. Aprendí mucho sobre la familia y la cultura de mi esposo y, realmente, lo acepté todo. Valió la pena. Estoy muy feliz de que todos mis amigos y familiares y todos sus amigos y familiares se mezclaron tan bien”, dijo a FOX Digital News.

Cuando le preguntaron por haberse vuelto viral, la abogada no dudó en responder: “me siento tan amada y asombrada de lo popular que se ha vuelto este video”.