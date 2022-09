Para muchas personas, los niños siempre dicen la verdad. Precisamente, un pequeño de 5 años, que se cree que es de Estados Unidos, ha llamado la atención en varias redes sociales por la reacción que tuvo al ver el vestido que se probó su madre.

La progenitora mostró el momento que vivió con su hijo a través de un video que compartió en su cuenta personal de TikTok (@miele.mente). En dicho clip, se aprecia el vestido que usó y cómo ella le preguntó al menor: “¿Te gusta?”.

“Sí, es que la parte de atrás no se ve bonita porque las corbatas son como orejas de conejo”, respondió el niño. “Lo sé, realmente no lo até tan bien porque solo me lo estoy probando por ahora”, aclaró la madre instantes después, según The Sun. “¿Pero te gusta?”, añadió.

“Sí, el frente, pero todavía puedo ver tus senos porque tu seno está de ese lado y tu seno está de ese lado, y puedo ver la costilla de la espesa blancura de tu cosa”, recalcó el pequeño. Ante esa contestación, la progenitora le consultó si se refería a su sostén deportivo. “Sí, todavía puedo verlo así que…”, dijo el menor.

En el instante en que la mujer indicó que “no se ve bien” con su sostén deportivo, su hijo le dio la razón. “Es solo una prueba, ¿te gusta el estilo?”, le preguntó la madre. “Deberías vender eso porque puedo ver tu sostén”, sostuvo el pequeño.

Tras ello, la madre enfatizó: “Bueno, no voy a usar esta ropa interior específica con mi vestido, lo voy a cambiar, solo me lo estoy probando”. Cuando el menor escuchó ello, manifestó: “Oh, entonces me gusta”. En la descripción de la publicación realizada en TikTok, la progenitora no dudó en agradecerle a su hijo por todo lo que le dijo. El video que muestra todo lo descrito ya circula en varias redes sociales, donde muchos usuarios han quedado impactados por la sinceridad del niño.

