Hoy en día, muchas madres de familia utilizan las redes sociales para dar consejos sobre la crianza. Precisamente, Cata Schaerer, una progenitora aparentemente de Chile que tiene su cuenta llamada @mamasincaos (en TikTok, Instagram y YouTube) donde brinda ese tipo de contenido. Ella no hace mucho llamó la atención porque dio a conocer la reacción que tuvo al saber que su pequeño hijo se cayó de su cama.

Resulta que la mujer había decidido grabarse mientras se maquillaba. Todo estaba bien hasta que su pequeño hijo se golpeó la cabeza luego de caerse por estar saltando en su cama. Ella, en ese momento, dejó lo que estaba haciendo para ir rápidamente hacia él. El menor no paraba de llorar por lo sucedido.

Cuando Cata lo puso sobre sus piernas, notó que el golpe “no fue grave”. Es por eso que “de la preocupación” pasó “rápidamente a la rabia”. Y es que ya le había dicho a su hijo que no salte en la cama y este no le hizo caso. Además, el menor la interrumpió cuando estaba teniendo un tiempo para su persona, según el video que difundió tanto en TikTok como en Instagram. Sin embargo, siempre se mostró muy tranquila ante él. Lo abrazó y le habló suavemente para calmarlo.

De acuerdo a su explicación, la madre entendió que si bien sentía rabia en ese entonces, esta no le servía. “En este momento necesito ayudar a mi hijo a identificar y lidiar con la emoción que él está sintiendo. No sé si es dolor, susto, vergüenza o una mezcla de todo un poco”, indicó.

“Tengo que concentrarme si ahora lo adecuado es corregir o solo conectar, en base a lo que conozco de mi hijo. Qué decirle y cómo decírselo, sabiendo que voy a tener que seguir repitiendo esta mie*** quién sabe hasta cuándo. Acordarme cómo era ‘en mi época’ y batallar contra ese recuerdo de infancia, la frase ‘en mis tiempos…’ o el clásico ‘uy, yo a los míos…’ que tanto he escuchado decir de la generación anterior”, agregó Cata.

Ella también precisó que como su hijo la estaba pasando mal, necesitaba enseñarle a salir de ese estado “porque criar es formar futuros adultos funcionales, capaces de gestionar sus emociones y de lidiar con las dificultades. Que no le teman al error ni crezcan con miedo a sus padres”.

“Esto es a lo que me refiero cuando digo que me desconecto de mis emociones para conectar con la de mis hijos, solo para conectar con las mías después. Es clave, sino el tema es un caos. Si no conecto con ellos, no crío, y si no conecto con las mías, me enfermo”, aseveró Cata.

Cuando eventualmente logró calmar a su pequeño, ella continuó maquillándose teniendo la cámara encendida. Su video, en poco tiempo, dio la vuelta al mundo, generando opiniones positivas en varios internautas. “Ejemplo de cómo autocuidarse mientras uno cría”, colocó ella como descripción del mencionado clip en TikTok.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

