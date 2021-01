Marcelo Lemus es un médico que renunció a la guardia del hospital de la localidad de San José, en Entre Ríos (Argentina), cansado por la falta de cuidados de la población en medio de la pandemia y de una segunda ola de contagios de covid-19 que azota a todo el país.

A través de un video que circula desde hace varios días en redes sociales, y que no ha tardado en volverse viral, el doctor explica que lo que le ha llevado a dejar supuesto es la falta de conciencia entre los ciudadanos más jóvenes, quienes se siguen juntando pese a las restricciones impuestas por el gobierno.

“Estoy de guardia en el hospital. Son las 3 de la tarde”, empieza diciendo Lemus. “Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de covid”, y la mayoría de los pacientes “no tiene cobertura social”.

El galeno explica que esta situación “se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

“El Gobierno comenzó a restringir nuevamente” las salidas para evitar el alza de contagios porque “la gente se sigue juntando, no tienen conciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada”, agregó. “Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”.

Tras revelar que algunos colegas suyos perdieron la vida “por dar todo” durante la pandemia, Lemus cuestionó además “la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer” ante el aumento de casos.

“Así no se puede trabajar. Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”, concluyó.

En conversación con el diario El Litoral, Lemus explicó que el detonante de todo fue la foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando y tomando. Algo lógico en tiempos normales, “pero no en este”, dijo.

Aquel día, con casi el 70% de las camas de terapia intensiva ocupadas, y cuatro positivos entre doce sospechosos de coronavirus, llegaron dos adolescentes a la guardia.

“Con cada paciente que entra a la guardia uno tiene que tomar recaudos, vestirse, ponerse bata, guantes, cofia, botas… es caluroso e incómodo. Entre los pacientes que llegaron vinieron dos jóvenes con dolor de cabeza. Habían estado en una fiesta con 80 personas”, contó.

“No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese consciencia me la banco y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos. Pero la vedad que tengo miedo”, expresó Lemus. “Se están riendo de todo el sistema de salud en Argentina”.

“Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto”, mencionó sobre los riesgos que corre el personal de la salud. “Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien”.