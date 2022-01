Un experto en fitness se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un truco para conciliar el sueño en dos minutos. “Permite que un soldado pueda descansar en cualquier momento y lugar”, señala Justin Agustin, cuyo video superó las 4 millones de reproducciones.

El tiktoker, que dirige un canal de YouTube, explica que esta técnica “se desarrolló en el ejército para permitir que los soldados se duerman en cualquier momento, en cualquier lugar, incluso en el campo de batalla donde el ambiente es extremadamente incómodo y hay mucho ruido: el sueño de un soldado es crucial”.

“Según mi investigación, esto se desarrolló principalmente para los pilotos de combate que necesitan el 100 por ciento de sus reflejos y su concentración, la cual todos sabemos que disminuye con la falta de sueño”, agrega.

La técnica militar para conciliar el sueño en solo dos minutos

Agustin dice que, para empezar, es necesario respirar profundamente e intentar relajar de manera consciente cada parte del cuerpo, una por una. “Empieza por relajar los músculos de la frente”, expresa.

“Relaja tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula y concéntrate en tu respiración. Ahora baja a tu cuello y tus hombros”, prosigue. “Asegúrate de que tus hombros no estén tensos. Déjalos caer lo más que puedas y mantén los brazos sueltos a los costados, incluidas las manos y los dedos”.

Luego, el especialista recomienda imaginar una sensación cálida que vaya desde la cabeza hasta la punta de los dedos. A continuación, hay que llevar esa misma sensación del corazón hacia los dedos de los pies.

“Ahora, respira hondo y exhala lentamente, relajando el pecho, el estómago, los muslos, las rodillas, las piernas y los pies”, añade.

Explica también que es importante tratar de despejar la mente del estrés. Por ello, ofrece dos escenarios en los cuales pensar. “Uno: estás acostado en una canoa en un lago en calma con nada más que un cielo azul claro sobre ti” y “Dos: estás acostado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación a oscuras”.

Si sientes que comienzas a distraerte, Agustin asegura que debes repetir las palabras: “No pienses, no pienses, no pienses” durante 10 segundos.

“Se supone que debes practicar todas las noches durante seis semanas”, concluye el entrenador. “Aparentemente, el 96 por ciento de las personas que dominan esta técnica son capaces de quedarse dormidos a los dos minutos de cerrar los ojos”.

La mayoría de usuarios que aseguró haber probado el método reconoció su efectividad. “Soy un militar y me enseñaron esto. También tuve un veterano como profesor de psicología en la universidad que enseñó esto. definitivamente funciona”, dijo un internauta. “Mi médico me recomendó esta técnica con ligeras variaciones cuando tenía insomnio. Funciona al 100 por ciento una vez que lo dominas”, opinó otro. “Mi mamá me enseñó esto y yo le enseñé a mis hijos. Mi hijo tiene muchos desafíos y esto lo ayuda a relajarse y dormirse rápido, tiene 9 años”, dijo un tercero.