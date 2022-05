Este año se cumplen 25 años del fallecimiento de la princesa Diana y en TikTok se ha hecho viral un video que recuerda su tierna lucha con uno de sus engreídos, el príncipe Harry, durante las funciones reales.

El clip fue publicado en TikTok por la cuenta @theroyalfaamily, acostumbrada a recopilar momentos de la Familia Real. Las imágenes tienen como protagonistas al príncipe Harry cuando era un niño y estaba dando rienda suelta a sus travesuras durante diferentes actos.

Según precisa Newsweek, el compilado corresponde a las décadas de 1980 y 1990, incluida una aparición especial en el balcón del Palacio de Buckingham para el 50 aniversario de la Batalla de Gran Bretaña en 1990.

“La lucha que tuvo la princesa Diana con el príncipe Harry es tan adorable”, se titula el clip, que superó los 3 millones de reproducciones y casi 400 mil ‘me gusta’.

En una escena, Lady Di golpea levemente la mano de Harry, mientras que en otra lo aleja de la ventana de un automóvil mientras este le saca la lengua a la prensa.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar; ellos destacaron la buena relación que existía entre madre e hijo. “Estoy seguro de que en secreto estaba muy feliz por todo eso”, escribió un usuario. “Ella está tratando de contener la risa, en el primer clip”, comentó otro.

Lady Di, cómplice de las travesuras del príncipe Harry

Cuando la princesa Diana falleció, en 1997, Harry tenía tan solo 12 años. Un documental conmemoró su vigésimo aniversario de su trágica muerte en un accidente automovilístico, titulado Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, y el príncipe la recodó de esta manera:

“Nuestra madre era una niña total, de principio a fin... Uno de sus lemas para mí era ‘puedes ser tan travieso como quieras, pero que no te atrapen”, dijo.

El autor real Robert Jobson afirma que Diana consideraba a Harry “hilarante” en un extracto de su libro William at 40: The Making of a Modern Monarch publicado por el Daily Mail.