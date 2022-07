TikTok se ha vuelto el hogar por naturaleza de cientos de retos que se vuelven tendencia entre millones de personas que los replican, pero siempre aparece uno más polémica que el otro, como es el último challenge surgido en Estados Unidos, el cual consiste en que los padres piden a sus hijos que los ayuden en peleas falsas mientras estos graban entre risas sus desesperadas reacciones, lo que ha causado indignación entre los usuarios de esta red social.

Un polémico challenge

Esta moda se ha dado a conocer con los hashtags #fightprank o #putyourshoesonchallengey y, en la mayoría de casos estos aceptan ayudar a sus padres, los cuales salen a la calle dispuestos a cogerse a los puños para defender a sus progenitores. Los supuestos agresores son variados, ya sea el vecino, el hijo pequeño de estos, entre otros.

Sin embargo, hay casos cuando los niños se dejan llevar por el miedo y no aceptan salir a pelear, mientras algunos más no se muestran en desacuerdo con que sus padres decidan cogerse a golpes con otras personas.

No solo con niños

in embargo, los hijos no son el único objetivo de estos adultos, también incluyen a adultos mayores, como el video donde un sujeto convence a su madre italiana para salir y pelear, quien tras dejar de hacer lo suyo sale para ayudar a defender de su hijo, solo para darse cuenta que no había nadie.

Opiniones divididas

Tras volverse viral acumulando millones de reproducciones acumuladas, los usuarios de redes sociales como TikTok, pero también de Twitter, tienen opiniones sumamente divididas, donde unos aseguran que se trata solo de una broma inofensiva, otros afirman que esto traumatiza a los menores de edad por el nivel de estrés y tensión al que son expuestos.

Por ejemplo, Russ Soares, se mostró radicalmente en contra de este polémico challenge: “Personalmente, odio el nuevo reto que los padres están haciendo con sus hijos, ‘traumatizándolos’ solo por algunos ‘me gusta’”.

Mientras que otro respondería a este tweet: “Queridos padres/tías/tíos. Gracias por hacer el #fightprank #putyourshoesonchallenge y compartir los videos con nosotros. Tus pequeños son los más lindos”.

¿Paternidad patógena?

En esta misma publicación, un usuario que afirmó ser psicoanalista intentó explicar los efectos de este reto: “Esta experiencia tienen el potencial de ser dañina. Incluso, si el padre se da la vuelta y afirma que fue una broma: moldearon la mentira, la broma y colocaron al niño en una situación sumamente aterradora. Así que están construyendo una paternidad patógena”.