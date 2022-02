Hace algunos días, se viralizó en las redes sociales un video en donde se puede ver a una mujer junto a un hombre que habría sido amarrado con una cuerda para que se vacune contra el covid-19 en un puesto de salud de Brasil. Ante la difusión de las imágenes, la propia protagonista de la escena conversó con un medio local y dio detalles del hecho que dio la vuelta al mundo.

“Un hombre amarrado para tomar la vacuna”, es el título que recibió el clip compartido en TikTok, en donde se volvió tendencia con más de 2.7 millones de reproducciones.

Tras todo el revuelo y las miles de reacciones generadas por el clip, Ana María Andrade, de 66 años, mujer que aparece en la grabación, explicó en conversación con el medio G1 que el hombre sentado y que había sido atado con una cuerda no era su esposo, sino un compañero de trabajo que le tiene terror a las agujas. Asimismo, dijo que el sujeto estaba dispuesto a vencer su miedo con tal de protegerse contra el coronavirus.

Video de hombre que fue amarrado para que se vacune contra el covid-19

De hecho, lo sucedido inició como una inocente broma. “Cuando llegó allí, al centro de salud Benedito Lopes, él [Cícero] tenía miedo de ponerse la vacuna. Entonces, en broma, le pregunté al presidente si tenía una cuerda en su auto, y sí. Pero él pensó que la cuerda era para alguien en el puesto (de vacunación) que lo necesitaba”, dijo Andrade al medio citado. “Tomé la cuerda, lo vi [a Cícero] tranquilo, y lo amarré”.

Cuando fue el turno del hombre para que le coloquen la dosis, el personal médico no pudo contener la risa. Todo había sido realizado para que Cícero olvidara por un momento su fobia a las agujas. Finalmente, pudo vacunarse con éxito.

La escena, ocurrida el 27 de enero, coincidía con el día de su cumpleaños, situación que fue aprovechada por los trabajadores del centro para cantarle al hombre la canción de cumpleaños.

“Fue sin malicia, una broma. No pensé que me iba a ir, pensé que solo me quedaría en el puesto en el que estábamos. Luana, una empleada del centro de salud, fue quien lo grabó. Era una simple broma”, concluyó la mujer, que sin pensarlo protagonizó uno de los videos virales más compartidos del momento.