El fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años ha conmocionado al mundo. La confirmación de la partida del ’10′ fue un duro golpe para los amantes del que es conocido como el deporte rey. Si algo caracterizaba al mítico futbolista, además de su talento con el balón, eran sus declaraciones, las cuales solían estar cargadas de polémica. Por ello, recordamos aquella vez que protagonizó una de sus más singulares peleas: una con Homero, personaje de la serie Los Simpson.

A mediados del año 2016, Maradona arremetió contra la producción de FOX durante un debate sobre medios de comunicación para el medio Crónica. En ese momento, dijo que odiaba la serie animada estadounidense, iniciando una discusión que llamó la atención del propio Humberto Vélez, actor mexicano que dio su voz a Homero para la versión latinoamericana de Los Simpson de 1990 a 2005.

“No se puede ver televisión, pero decí que odio a Los Simpson, los odio, los odio. Odio los Simpson, no los puedo ver, porque sino me pondría a ver a Los Simpson”, dijo Diego Maradona en ese entonces.

Mediante una llamada telefónica, Humberto Vélez, quien habló en todo momento como lo haría Homero Simpson, respondió a las palabras del ex futbolista, bromeando al respecto y asegurando que no sabía quién era. Asimismo, mencionó que su opinión no era tan “importante” para la familia amarilla.

“Yo soy un gran bebedor de cerveza, igual que Maradona. Somos exactamente lo mismo. Somos la misma babosada”, dijo el actor.

Luego de sus declaraciones, Maradona no respondió y no volvió a referirse a la serie animada.

